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Четыре приморца появились на свет в первые часы года
Первым человеком, появившимся на свет в 2020 году, стала девочка из Находки, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает Правительство края, всего за ночные часы 1 января свет увидело четверо «новых» приморца. Девочка в Находке стала третьим ребенком – теперь ее семья – многодетная.
После этого в Уссурийске появился на свет мальчик – второй ребенок у 33-летней жительницы края. Ближе к утренним часам родилась девочка во Владивостоке. После этого в еще одной семье родился сын – первенец.
Напомним, что по последним данным Госкомстата России сегодня на территории края проживает почти два миллиона человек. Из них 76% - городское население.
Александра Маслова