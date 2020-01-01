Четыре приморца появились на свет в первые часы года

Первым человеком, появившимся на свет в 2020 году, стала девочка из Находки, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает Правительство края, всего за ночные часы 1 января свет увидело четверо «новых» приморца. Девочка в Находке стала третьим ребенком – теперь ее семья – многодетная.

После этого в Уссурийске появился на свет мальчик – второй ребенок у 33-летней жительницы края. Ближе к утренним часам родилась девочка во Владивостоке. После этого в еще одной семье родился сын – первенец.

Напомним, что по последним данным Госкомстата России сегодня на территории края проживает почти два миллиона человек. Из них 76% - городское население.

Александра Маслова