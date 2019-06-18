ГИБДД, как известно, нужно выполнять план по поимке нарушителей. Как вести себя, если вы заметили, что план собираются выполнять за счет вас, сообщает DEITA.RU. Публикуем приметы, по которым можно определить, что вас сейчас попробуют развести.

Когда сотрудник ГИБДД усиленно интересуется вашим самочувствием и принюхивается – значит, проверяет на употребление алкоголя и пробует зайти с этой стороны в поисках повода для штрафа.

Вас обыскивают, начиная от автомобиля и заканчивая карманами на вашей одежде и сумками – будьте аккуратны, вам могут что-нибудь подбросить. Откажитесь от такого обыска, если рядом нет двух понятых, и не ведется видеозапись происходящего.

Вас обвиняют в том, что вы переехали сплошную? Просите предоставить доказательства. В противном случае обвинение голословно, вы можете уезжать.

Вас пробуют увести от автомобиля и патруля – тоже будьте на чеку. А лучше не идите. Или убедитесь, что вы находитесь около видеорегистратора, и он включен.

Анастасия Туркова