Со временем передние фары перестают светить ярко, даже если поставить на них новые лампы. Но есть четыре способа это исправить, сообщает DEITA.RU.

Первый: отполировать стекло фары, в том числе изнутри, но при этом использовать герметик при установке этого стекла обратно. Приклейте его герметиком после полировки. Либо отполируйте фару с наружной стороны, если она не разбирается.

Вам поможет в этом паста ГОИ, тряпочка и шлифовальное устройство. Нанесите пасту на стекло и полируйте его поверхность. В крайнем случае замените пасту ГОИ на зубную.

Второй способ: увеличить напряжение бортовой сети, если генератор в автомобиле является, заодно, натяжителем ремня. Усильте натяжение, сделав упор монтировкой и максимально отодвинув генератор от шкива коленвала. Напряжение сети вырастет, и яркость света фар усилится. Или поменяйте ремень, ведь он мог растянуться.

Третий: установите добавочное 4-х контактное реле. Для этого поставьте в интервале провода на +, который проходит между фарой и аккумуляторной батареей 4 или 2 контактное реле. При включении ближнего света реле замыкается, пропуская к фаре необходимое напряжение. Это в 2 раза улучшает яркость лампочек.

Четвертый: замените лампы. Купите лампы с большей яркостью, но не требующие большего энергопотребления.

Анастасия Туркова