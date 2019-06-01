В субботу, 1 июня, на станции в Забайкальском крае с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, следующего по маршруту Новосибирск — Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Забайкальской железной дороги, сход вагонов произошел на станции Куэнга в 11 часов 52 минуты по местному времени.





Фото: Вконтакте/МК в Чите

О пострадавших данных не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Екатерина Брязгунова