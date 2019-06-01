1 Июнь 2019, 14:57
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Поезд направлялся из Новосибирска во Владивосток
В субботу, 1 июня, на станции в Забайкальском крае с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, следующего по маршруту Новосибирск — Владивосток, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал представитель Забайкальской железной дороги, сход вагонов произошел на станции Куэнга в 11 часов 52 минуты по местному времени.
Фото: Вконтакте/МК в Чите
О пострадавших данных не поступало. Причины происшествия устанавливаются.
Екатерина Брязгунова
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