Четыре выставки открыты в юбилей одного из лучших художественных училищ страны

«ВХУ 75» - общее название четырёх выставок, открытых во Владивостоке в честь 75-летия Владивостокского художественного училища (ВХУ), ныне - Приморского краевого художественного колледжа, сообщает DEUTA.RU.

«Владивостокское художественное училище всегда было одним из лучших в стране. И остается таким и сейчас, в статусе Приморского краевого художественного колледжа», - высказал экспертное мнение профессор Московского государственного художественного института имени Сурикова Сергей Анатольевич Серенко в беседе с корреспондентом ИА DEITA.RU. Сергей Серенко сам выпускник ВХУ, окончил училище в 1977 году.

«У меня есть, с чем сравнить, - говорит профессор. – По долгу службы я бываю во многих художественных колледжах нашей страны. И последние два года бываю во Владивостоке. Могу сказать, что это прекрасный колледж. Здесь прекрасные результаты. И меня это очень радует, потому что в наше время здесь был высокий уровень образования, и сегодня удаётся его поддерживать. Это удается, надо отметить, не всем колледжам».

В честь 75-летнего юбилея училища (колледжа), к слову, единственного на Дальнем Востоке средне-специального художественного учебного заведения, во Владивостоке открыты четыре выставки под общим названием «ВХУ 75». На трёх выставках представлено творчество выпускников и преподавателей, и одна экспозиция покажет работы нынешних студентов колледжа.

С 8 по 20 ноября в залах Приморского отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14 А) можно увидеть работы выпускников и преподавателей училища разных лет: живопись, графику, дизайн.

С 9 ноября по 8 декабря в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 открыта выставка живописных произведений мастеров российского художественного искусства. Все авторы картин в разные годы учились во Владивостокском художественном училище. Сейчас они проживают в разных городах - от Москвы до Владивостока.

29 ноября в выставочном зале Приморского краевого центра народного творчества (ул. Пушкинская, 25) откроется выставка студенческих работ. Авторы - студенты, осваивающие профессию в Приморском краевом художественном колледже в настоящее время.

Ещё одна выставка открыта в здании Приморского художественного колледжа (ул. Светланская, 64 А). Здесь в честь юбилея обновлена постоянно действующая выставка работ выпускников разных лет. В дни «Открытых дверей», прошедших в колледже 7 и 8 ноября, выставка в стенах учебного заведения была доступна всем жителям и гостям Владивостока.

Ирина Павленко