Новости
Четырех якутских подростков унесло на льдине
5 Май 2020, 19:15
Новые штрафы ждут российских водителей
5 Май 2020, 18:45
Еще 10 тысяч россиян заразились коронавирусом
5 Май 2020, 18:05
Облака и туман – прогноз на приморскую среду
5 Май 2020, 17:45
Регионы могут не платить по бюджетным кредитам – Кабмин
5 Май 2020, 17:15
Сбербанк продлевает отмену комиссии за одну из услуг
5 Май 2020, 16:45
Новое расписание электричек появилось для приморских дачников
5 Май 2020, 16:15
Алкоголь перестанут продавать в жилых домах с 5 мая
5 Май 2020, 15:45
Четырех якутских подростков унесло на льдине
Незадачливых экстремалов удалось быстро спасти
В Ленинском районе Якутии удалось спасти четырех подростков, которых унесло на льдине, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в местном МЧС, четыре молодых человека решили сфотографироваться на фоне ледохода на Лене. Они зашли на льдину и оттолкнулись от берега.
Льдину довольно быстро подхватило течение и вынесло в открытое море. По счастью, спасатели дежурили неподалеку и быстро заметили неосторожных подростков, после чего один из них вплавь добирался до льдины – его коллеги подтянули льдину к берегу.
Позже сотрудники профильных служб объяснили подросткам, чем опасны такого рода развлечения – вплоть до летального исхода. Как отметили спасатели, все четверо «отделались легким испугом».
Напомним, ранее в Приморье спасатели Находки эвакуировали со скалы двоих горе-путешественников, которые решили срезать путь и в итоге застряли на сложном участке.