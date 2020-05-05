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Четырех якутских подростков унесло на льдине

Лед

Незадачливых экстремалов удалось быстро спасти

В Ленинском районе Якутии удалось спасти четырех подростков, которых унесло на льдине, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в местном МЧС, четыре молодых человека решили сфотографироваться на фоне ледохода на Лене. Они зашли на льдину и оттолкнулись от берега.

Льдину довольно быстро подхватило течение и вынесло в открытое море. По счастью, спасатели дежурили неподалеку и быстро заметили неосторожных подростков, после чего один из них вплавь добирался до льдины – его коллеги подтянули льдину к берегу.

Позже сотрудники профильных служб объяснили подросткам, чем опасны такого рода развлечения – вплоть до летального исхода. Как отметили спасатели, все четверо «отделались легким испугом».

Напомним, ранее в Приморье спасатели Находки эвакуировали со скалы двоих горе-путешественников, которые решили срезать путь и в итоге застряли на сложном участке.

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