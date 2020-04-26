Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры, сообщает ИА DEITA.RU.

Информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве в прошлом году теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. По его поручению Минтруд должен был дать рекомендации: нужна или нет России четырехдневная рабочая неделя.

Тогда завершилось начинание Медведева практически ничем. Тем не менее, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса вновь реанимировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Теперь российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры. Именно так компании хотят сократить расходы на персонал, избежав массовых сокращений.

По информации Федерации независимых профсоюзов России на четырехдневную рабочую неделю планируют перейти нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

Также «АвтоВаз» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря 2020 года. Платить сотрудникам будут пропорционально отработанному времени. Такое решение компания приняла в связи с неблагоприятным прогнозом на рынке на апрель-май текущего года. В «АвтоВазе» отмечают, что данное решение – предварительное. Сохранение пятидневной рабочей недели после 29 июня возможно, если ситуация на рынке стабилизируется.