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Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры, сообщает ИА DEITA.RU.
Информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве в прошлом году теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. По его поручению Минтруд должен был дать рекомендации: нужна или нет России четырехдневная рабочая неделя.
Тогда завершилось начинание Медведева практически ничем. Тем не менее, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса вновь реанимировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Теперь российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры. Именно так компании хотят сократить расходы на персонал, избежав массовых сокращений.
По информации Федерации независимых профсоюзов России на четырехдневную рабочую неделю планируют перейти нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.Также «АвтоВаз» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря 2020 года. Платить сотрудникам будут пропорционально отработанному времени. Такое решение компания приняла в связи с неблагоприятным прогнозом на рынке на апрель-май текущего года. В «АвтоВазе» отмечают, что данное решение – предварительное. Сохранение пятидневной рабочей недели после 29 июня возможно, если ситуация на рынке стабилизируется.