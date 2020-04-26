telegr wh call

Новости

Синоптики уточнили прогноз на воскресенье

26 Апрель 2020, 08:07

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

26 Апрель 2020, 07:17

Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт

26 Апрель 2020, 06:15

Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе

26 Апрель 2020, 05:19

Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса

26 Апрель 2020, 04:21

Минометную мину нашли во время планового осмотра магистрали

26 Апрель 2020, 03:11

Новую льготу для малого бизнеса утвердил Мишустин

26 Апрель 2020, 02:15

Губернатор похудел из-за коронавируса

26 Апрель 2020, 01:23

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

отвертка

Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры, сообщает ИА DEITA.RU.

Информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве в прошлом году теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. По его поручению Минтруд должен был дать рекомендации: нужна или нет России четырехдневная рабочая неделя.

Тогда завершилось начинание Медведева практически ничем. Тем не менее, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса вновь реанимировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Теперь российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры. Именно так компании хотят сократить расходы на персонал, избежав массовых сокращений.

По информации Федерации независимых профсоюзов России на четырехдневную рабочую неделю планируют перейти нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

Также «АвтоВаз» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря 2020 года. Платить сотрудникам будут пропорционально отработанному времени. Такое решение компания приняла в связи с неблагоприятным прогнозом на рынке на апрель-май текущего года. В «АвтоВазе» отмечают, что данное решение – предварительное. Сохранение пятидневной рабочей недели после 29 июня возможно, если ситуация на рынке стабилизируется.

Читайте также:

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Справку об отсутствии коронавируса рекомендовала возить с собой ГИБДД

Набиуллина дала совет владельцам банковских карт

Дмитрий Санников

Популярное

«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Собчак вступилась за бизнес крабового короля
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...