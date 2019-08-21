Предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели DEITA.RU прокомментировал эксперт.

Как отмечает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на 4-дневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.

«Во-первых, встанет вопрос о продолжительности рабочего дня. Официально он должен быть равен 8 часам, не считая обеда, в реальности же практически у всех категорий работников он ненормирован. Зачастую условия труда таковы, что хочешь - не хочешь, а придется вкалывать от рассвета до заказа. Я это вижу по расположенному недалеко от моего дома магазину - там сотрудники крутятся как белки в колесе с утра до позднего вечера. И по-другому у них не получается, зарплаты ведь низкие.

Во-вторых, перейдя на 4-дневку с 8-часовым рабочим днем сразу возникнет проблема с размером зарплаты: работодателю ничего не стоит ее сократить. Мол, меньше стали работать – меньше будете получать.

В-третьих, может сложиться ситуация, когда то или иное предприятие получит срочный заказ и ему придется нанимать дополнительное количество людей, иначе оно рискует его потерять.

На мой взгляд, было бы правильнее пойти по-иному пути: ужесточить контроль за соблюдением трудового законодательства не только в отношении продолжительности рабочего дня, но и справедливости оплаты труда. Если работник трудится по 12 часов и получает 20-30 тысяч рублей, а доходы топ-менеджеров и собственников разнятся с его зарплатой, минимум, в пять раз, то это уже повод провести серьезное расследование, проверив все — от условий труда до уплаты налогов.

И не мешает снизить число мигрантов из стран СНГ. 928 тыс. граждан Узбекистана, 523,9 тыс. человек из Таджикистана и 265 тыс. из Кыргызстана — слишком большие цифры для России с ее 3,5 млн. человек, официально зарегистрированных в качестве безработных (в реальности их скорее всего больше). Пора и тут навести порядок – во главу угла должно стоять право на труд российских граждан», - считает Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников