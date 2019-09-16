Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

В России в тестовом режиме планируют ввести четырехдневную рабочую неделю, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Как рассказал изданию заместитель министра экономического развития Петр Засельский, точных параметров перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю пока не выработано. При этом, чиновники считают, что необходимо протестировать идею четырехдневки на сколько-нибудь значительном количестве предприятий.

Этому вопросу и будет посвящено специальное совещание в Минтруде. Как отметил источник издания, чиновники планируют включить в новый эксперимент те предприятия, которые вошли в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В списке потенциальных организаций с четырехдневной рабочей неделей оказались сразу 266 предприятий малого и среднего бизнеса, находящиеся в 30 разных регионах страны.

Как считают в руководстве Минтруда, на российских предприятиях и в организациях «работники 30–40% времени ничего не делают». Ну а потому, по оценке чиновников, можно не то что бы сократить рабочий, но сделать его максимально полезным.

Информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве премьер-министр Дмитрий Медведев. По его поручению к 30 сентября Минтруд должен сформировать свою позицию и дать рекомендации: нужна или нет России четырехдневная рабочая неделя.

Но, как отмечал в комментарии DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на 4-дневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.

«Во-первых, встанет вопрос о продолжительности рабочего дня. Официально он должен быть равен 8 часам, не считая обеда, в реальности же практически у всех категорий работников он ненормирован. Зачастую условия труда таковы, что хочешь - не хочешь, а придется вкалывать от рассвета до заказа. Я это вижу по расположенному недалеко от моего дома магазину - там сотрудники крутятся как белки в колесе с утра до позднего вечера. И по-другому у них не получается, зарплаты ведь низкие.

Во-вторых, перейдя на 4-дневку с 8-часовым рабочим днем сразу возникнет проблема с размером зарплаты: работодателю ничего не стоит ее сократить. Мол, меньше стали работать – меньше будете получать.

В-третьих, может сложиться ситуация, когда то или иное предприятие получит срочный заказ и ему придется нанимать дополнительное количество людей, иначе оно рискует его потерять», - говорит Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников