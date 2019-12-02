Четырехдневную рабочую неделю предлагают ввести летом

Переход на четырехдневную рабочую неделю в летний период предложили на портале «Российская общественная инициатива», сообщает DEITA.RU.

Как считают авторы инициативы, переход на четырехдневную рабочую неделю на три летних месяца позволит россиянам проводить время с семьей и больше отдыхать на свежем воздухе,.

При графике в 5 рабочих дней через два выходных такой возможности лишены жители мегаполисов, где большие расстояния и многочасовые пробки забирают часть свободного времени. По мнению авторов инициативы, полезна будет четырехдневная рабочая неделя и для жителей небольших городов. Ведь в них многие семьи имеют дачи и садовые участки, на содержание которых требуется немало сил и времени. Наличие огорода для них – жизненная необходимость в условиях скромных заработных плат.

Как отмечают разработчики инициативы, фактически население трудится в двух местах, даже если не берут дополнительных подработок: на основном рабочем месте и на дачном участке. А, значит, дополнительный выходной день летом при четырехдневной рабочей неделе позволит людям сохранить свое здоровье и быть эффективными до нынешнего пенсионного возраста в 65 лет.

Мнения россиян относительно инициативы введения четырехдневной рабочей недели летом разделились. За нее проголосовали по состоянию на утро 2 декабря 364 человека, против – 229.

Информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве в этом году председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он даже дал официальное поручение Минтруду проработать вопрос и составить рекомендации, нужна или нет нашей стране четырехдневная рабочая неделя.

Но, как отмечал в комментарии DEITA.RU кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.

«Во-первых, встанет вопрос о продолжительности рабочего дня. Официально он должен быть равен 8 часам, не считая обеда, в реальности же практически у всех категорий работников он ненормирован. Зачастую условия труда таковы, что хочешь - не хочешь, а придется вкалывать от рассвета до заката. Я это вижу по расположенному недалеко от моего дома магазину - там сотрудники крутятся как белки в колесе с утра до позднего вечера. И по-другому у них не получается, зарплаты ведь низкие.

Во-вторых, перейдя на 4-дневку с 8-часовым рабочим днем сразу возникнет проблема с размером зарплаты: работодателю ничего не стоит ее сократить. Мол, меньше стали работать – меньше будете получать.

В-третьих, может сложиться ситуация, когда то или иное предприятие получит срочный заказ и ему придется нанимать дополнительное количество людей, иначе оно рискует его потерять», - говорит Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников