Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Эти изменения позволят минимально поправить, если можно так сказать, свое финансовое положение, четырем миллионам россиян.

По закону прожиточный минимум за второй квартал 2019 года определит минимальную оплату труда, которая индексируется каждый год 1 января.

В документе Минтруда говорится, что МРОТ в 2020 году могут повысить на 850 рублей — до 12 130 рублей. Это в несколько раз выше прошлогодней индексации: в 2018 году она составила 117 рублей — до 11 280 рублей. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. После этого он будет либо принят, либо скорректирован.

Ранее в Госдуме предложили приравнять оклад учителей к МРОТ. Также при этом он должен быть одинаковым для всех регионов. Сейчас, по данным депутатов, в некоторых регионах России педагоги получают значительно меньше, чем их коллеги в из других территорий.

Действующее значение МРОТ в Приморском крае, установленное с 1 января 2019 года, согласно принятым нормативно-правовым актам, составляет сумму 11 280 рублей. Работодатели Приморья обязаны ориентироваться на федеральный минимальный размер оплаты труда , поскольку власти региона не устанавливают отдельную "минималку" в крае.

Дмитрий Санников