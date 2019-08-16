Полем для эксперимента может стать один из городов России, сообщает DEITA.RU.

Предложение, которые было впервые высказано главой правительства России Дмитрием Медведевым вызвала широкий общественный резонанс.



Специалисты из разных областей и сфер обсуждают возможность сокращения количества дней в рабочей неделе до четырёх вместо привычных пяти.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Виктор Тутельян предложил провести тестирование введения четырёхдневной рабочей недели.



Он также отметил, что такая мера может привести к ухудшению здоровья населения и снижению производительности труда.

Эксперимент же, по мнению врача, позволит определить, не пострадают ли от изменений показатели производства, поэтому с начала её нужно запустить в пилотном режиме в отдельном городе.

Дмитрий Шевченко