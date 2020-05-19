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17 Февраль 2020, 14:13

Чинивших пирс рабочих унесло от берега на плоту в Охотске

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Инцидент произошел на озере

Двое рабочих отправились в незапланированное плавание на плоту по озеру Тунайча в районе поселка Охотск Сахалинской области, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел во время ремонта пирса. Работы проводились со стороны воды, и в какой-то момент оказалось, что плот  был привязан недостаточно крепко. Проблему обнаружили, только когда плот стало относить от берега. К счастью, вскоре дрейфующих людей заметили спасатели.

«Трое спасателей на плавсредстве «Фаворит» подошли к пострадавшим, взяли их на буксир и доставили на берег. Как выяснилось, рабочие проводили ремонт пирса и не заметили, как плот отвязался, и их стало уносить от берега», – рассказали в пресс-службе Сахалинского ПСО МЧС России.

В итоге происшествия никто не пострадал.

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