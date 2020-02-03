Новости
Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
3 Февраль 2020, 22:45
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Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
Женщины подарили ветеранам батоны
Депутаты горсовета Керчи проголосовали за отставку своей
главы Маи Хужиной, сообщает DEITA.RU. На позицию главы горсовета крымского
города уже нашли временную замену.
Как пишут «Известия», вместе с Хужиной поста лишилась и ее заместитель. Претензии к чиновницам появились на прошлой неделе: две женщины в шубах отправились поздравлять блокадников. Ветеранам они подарили хлеб, заявили, что тем подарки не нужны – важнее общение.
Пользователи соцсетей и крымские политики были в гневе от такого унижения блокадников. Глава Республики Сергей Аксенов назвал ситуацию дикой и призвал уволить чиновниц. Сейчас пост главы горсовета Керчи временно занимает Ольга Солодилова. Она будет возглавлять горсовет, пока не будет избран новый глава.