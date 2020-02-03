Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму

Депутаты горсовета Керчи проголосовали за отставку своей главы Маи Хужиной, сообщает DEITA.RU. На позицию главы горсовета крымского города уже нашли временную замену.



Как пишут «Известия», вместе с Хужиной поста лишилась и ее заместитель. Претензии к чиновницам появились на прошлой неделе: две женщины в шубах отправились поздравлять блокадников. Ветеранам они подарили хлеб, заявили, что тем подарки не нужны – важнее общение.

Пользователи соцсетей и крымские политики были в гневе от такого унижения блокадников. Глава Республики Сергей Аксенов назвал ситуацию дикой и призвал уволить чиновниц. Сейчас пост главы горсовета Керчи временно занимает Ольга Солодилова. Она будет возглавлять горсовет, пока не будет избран новый глава.