В соцсетях начальника отдела противодействия коррупции
снимки в бикини, на дорогих курортах и в шикарных ресторанах. Такое поведение
противоречит кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих,
сообщает DEITA.RU.
В полку чиновников, которые раздражают россиян своим поведением, прибыло. На это раз пользователи соцсетей ополчились на чиновницу и администрации Ростова-на-Дону. После смены главы администрации молоденькая девушка с модельным прошлым заняла высокий пост: Екатерина Герасимова внезапно была назначена на должность начальника отдела противодействия коррупции.
Однако начальник отдела не вызывает желание отказываться от взяток и интересных предложений. Наоборот, глядя на нее, любой чиновник захочет подзаработать и дотянуть до уровня.
Дело в том, что Герасимова активно ведет свой «Инстаграм» и не фильтрует публикации. В профиле девушки можно найти селфи с дорогих курортов (Италия, Франция, Испания и ОАЭ). Также журналисты нашли в профиле фотографии с празднования дня рождения Екатерины: новенький «Порше», известный ресторан и дорогие деликатесы.
Как пишет Life, такое поведение чиновницы противоречит кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих этого учреждения.
Елена Миронова