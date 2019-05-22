В соцсетях начальника отдела противодействия коррупции снимки в бикини, на дорогих курортах и в шикарных ресторанах. Такое поведение противоречит кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих, сообщает DEITA.RU.



В полку чиновников, которые раздражают россиян своим поведением, прибыло. На это раз пользователи соцсетей ополчились на чиновницу и администрации Ростова-на-Дону. После смены главы администрации молоденькая девушка с модельным прошлым заняла высокий пост: Екатерина Герасимова внезапно была назначена на должность начальника отдела противодействия коррупции.

Однако начальник отдела не вызывает желание отказываться от взяток и интересных предложений. Наоборот, глядя на нее, любой чиновник захочет подзаработать и дотянуть до уровня.





Дело в том, что Герасимова активно ведет свой «Инстаграм» и не фильтрует публикации. В профиле девушки можно найти селфи с дорогих курортов (Италия, Франция, Испания и ОАЭ). Также журналисты нашли в профиле фотографии с празднования дня рождения Екатерины: новенький «Порше», известный ресторан и дорогие деликатесы.

Как пишет Life, такое поведение чиновницы противоречит кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих этого учреждения.

Елена Миронова