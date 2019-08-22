22 Август 2019, 08:45
Чиновница, назвавшая жертв потопа быдлом, зарабатывает как губернатор
Источник изображения: Сергей Трэйне
Пресс-секретарь главы региона ведет роскошную жизнь,
сообщает DEITA.RU.
В Сети появились аудиозаписи, на которых женщина (предположительно, глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич) называет пострадавших от потопа в Тулуне быдлом и бичами.
Как выяснили «Ура.ру», чиновница ведет роскошную жизнь: ее заработок за прошлый год – 5,3 млн рублей. Губренатор области получил 5,5 млн рублей. Кроме того, у пресс-секретаря есть в собственности квартира площадью более 91 кв метра. Также ее замечали в часах за 2 млн рублей.
Сейчас чиновница в отпуске, а губернатор разбирается в ситуации.
Елена Миронова
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