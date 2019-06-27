Россиянка сначала должна родить, а затем получать образование, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала замдиректора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Арсенина.

По ее словам, сегодня родители настраивают дочерей на то, чтобы сначала получить образование, а только затем задумываться о семье, а именно: о рождении детей. Однако врачи считают иначе. Чем раньше девочка родит, тем здоровее будет не только она сама, но и представители поколения, которых она произведет на свет. Также Арсенина отметила, что ранние роды гарантируют, что женщина в принципе сможет стать матерью.

Заметив шкал негативных комментариев со стороны российских граждан, чиновница пояснила, что речь идет не об отказе от получения образования, а всего лишь об отказе от абортов.

В свою очередь, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил, что замдиректора департамента выразила мнение врача, пишут российские СМИ. Кроме того, народный избранник подчеркнул, что каждый человек вправе сам вершить свою судьбу, а значит — расставлять приоритеты: семья или образование и карьера. При этом, отметил он, для российской экономики одинаково важны и рождаемость, и высококвалифицированные специалисты.

Ранее в России разгорелся скандал после того, что директор департамента молодежной политики свердловского правительства Ольга Глацких заявила на встрече с молодыми людьми, что их родителей не просили их рожать.

Екатерина Брязгунова