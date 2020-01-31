Чиновница в мехах унизила блокадников

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить главу городского совета Маю Хужину, сообщает DEITA.RU. По информации ТАСС, Аксенов также считает необходимым уволить всех депутатов, которые принимали участие в акции.



Напомним, глава Горсовета Керчи, ее зам и депутаты поздравили 11 блокадников. Людям, пережившим страх, войну и голод, подарили хлеб. Аксенов заявил, что такие люди не должны работать в органах власти, ко всем надо применить жесткие меры. Он также назвал саму ситуацию «дикой», которая выглядит как издевательство над пожилыми людьми.

Общественность возмутило то, что женщины в дорогих шубах дарят блокадникам хлеб в пакетах. Новая волна гнева поднялась после заявления Хужиной о том, что ветеранам не нужны подарки, а хлеб из рук они принимали с трепетом.

После скандала Хужина написала заявление на увольнение, но после отозвала его, назвав «минутной слабостью».