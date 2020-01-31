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Чиновница в мехах унизила блокадников
Глава горсовета Керчи подарила людям, пережившим блокаду, хлебобулочные изделия
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить главу
городского совета Маю Хужину, сообщает DEITA.RU. По информации ТАСС, Аксенов
также считает необходимым уволить всех депутатов, которые принимали участие в
акции.
Напомним, глава Горсовета Керчи, ее зам и депутаты поздравили 11 блокадников. Людям, пережившим страх, войну и голод, подарили хлеб. Аксенов заявил, что такие люди не должны работать в органах власти, ко всем надо применить жесткие меры. Он также назвал саму ситуацию «дикой», которая выглядит как издевательство над пожилыми людьми.
Общественность возмутило то, что женщины в дорогих шубах дарят блокадникам хлеб в пакетах. Новая волна гнева поднялась после заявления Хужиной о том, что ветеранам не нужны подарки, а хлеб из рук они принимали с трепетом.
После скандала Хужина написала заявление на увольнение, но после отозвала его, назвав «минутной слабостью».