Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская возмутилась бездействием властей и прокуратуры Севастополя, сообщает DEITA.RU.

Во время рабочего визита в Севастополь Наталья Поклонская дала интервью местной прессе после того, как провела прием граждан. Депутат Государственной Думы возмущена работой севастопольских властей, которые игнорируют людей и прячутся от них, а также работой севастопольской прокуратуры, которая на все это закрывает глаза.

«Я в Севастополе ничего делать не могу с такими руководителями», - заявила Наталья Поклонская. «Где Онкологический центр, громко обещанный нашему президенту два года тому назад?», - негодовала бывший прокурор Крыма.

Как прокомментировала Наталья Поклонская в социальных сетях итоги приема жителей, на ее имя поступило более 130 обращений граждан. «По каждому заявлению будут направлены депутатские запросы в компетентные органы для разрешения поставленных людьми вопросов либо подготовки ответов разъяснительного характера», - заявила Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников