Чиновницу уволят за скандальный пост в соцсетях

Сотрудницу мэрии Петрозаводска уволят за оскорбление местных жителей в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Под прицел попала руководитель городского управления культуры Анна Лесонен. Сейчас она в отпуске, после которого ее ждет увольнение.

В столице Карелии подчеркнули, что это стало прецедентом в городе. Ранее власть никогда не позволяла себе высказываться в подобных выражениях.

Накануне начальник управления высказалась в своем Facebook: «Это не случайно люди пластик мимо сетки уронили, это мрази ….»

Отмечается, что вызывающий пост уже удален со странички.

«Это странно. Суть у нее правильная в посте, но все же властьимущий человек должен выражаться более корректно, быть примером. Да, все мы люди, но соцсети дают возможность обдумать свои слова. Для политика это важно», - отмечают комментаторы под публикацией новости в соцсетях.

Напомним, в Приморском крае среди заметных политических деятелей сегодня особенно выделяется своим скандальным поведением Андрей Ищенко, экс-кандидат на пост приморского губернатора. Он неоднократно позволял себе неоднозначные и вызывающие высказывания в адрес ряда приморских политиков. Кроме того, недавняя выходка депутата около поселка «Новый Де Фриз» разочаровала даже многих его сторонников, которые признались, что не ожидали таких странных намеков от политика.

Александра Маслова