Новости
Чиновник о жизненно важном лекарстве: «Нафиг не нужно»
10 Октябрь 2019, 23:45
Медведев объявил войну банкам
10 Октябрь 2019, 23:15
Россиянам пообещали рост пенсий
10 Октябрь 2019, 22:45
Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме
10 Октябрь 2019, 22:15
Силовики пошли войной на Медведева
10 Октябрь 2019, 21:45
Путин и Медведев признались, что работали напрасно
10 Октябрь 2019, 21:15
«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа
10 Октябрь 2019, 20:45
Бесплатная раздача рыбы обернулась человеческими жертвами
10 Октябрь 2019, 20:15
Чиновник о жизненно важном лекарстве: «Нафиг не нужно»
Цитата высокопоставленного чиновника возмутила россиян,
сообщает DEITA.RU.
Заместителя главы Министерства здравоохранения Самарской области Мергена Бадмы-Гаряева попросили прокомментировать отсутствие в регионе жизненно важного препарата преднизолона. Сюжет вышел на канале «Россия».
Отвечая на вопрос журналиста, чиновник заявляет: «Он нафиг никому не нужен», имея в виду препарат из перечня жизненно важных. Такие слова возмутили россиян – гневные комментарии не заставили себя долго ждать.
Пресс-служба попыталась оправдать замминистра. Там заявили, что слова вырвали из контекста. И, оказывается, вместе с объяснением, что в области препарата нет с нового года, слова про «нафиг не нужны» звучат нормально. Также в местном Минздраве заявили, что на складах препарат есть – его выдают по назначению врачей. Правда, долгосрочные рецепты не выписывают, и в аптеках его не найти.
Отметим, что преднизолон помогает в шоковых состояниях, при сильных аллергических реакциях и при тяжелых травмах.
Елена Миронова