Чиновник о жизненно важном лекарстве: «Нафиг не нужно»

Цитата высокопоставленного чиновника возмутила россиян, сообщает DEITA.RU.



Заместителя главы Министерства здравоохранения Самарской области Мергена Бадмы-Гаряева попросили прокомментировать отсутствие в регионе жизненно важного препарата преднизолона. Сюжет вышел на канале «Россия».

Отвечая на вопрос журналиста, чиновник заявляет: «Он нафиг никому не нужен», имея в виду препарат из перечня жизненно важных. Такие слова возмутили россиян – гневные комментарии не заставили себя долго ждать.

Пресс-служба попыталась оправдать замминистра. Там заявили, что слова вырвали из контекста. И, оказывается, вместе с объяснением, что в области препарата нет с нового года, слова про «нафиг не нужны» звучат нормально. Также в местном Минздраве заявили, что на складах препарат есть – его выдают по назначению врачей. Правда, долгосрочные рецепты не выписывают, и в аптеках его не найти.

Отметим, что преднизолон помогает в шоковых состояниях, при сильных аллергических реакциях и при тяжелых травмах.

Елена Миронова