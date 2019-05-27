Чиновник, отвечающий за трезвое вождение, уволен за пьянство за рулем
Ответственного за трезвость российского чиновника уволили за пьяную езду, сообщает DEITA.RU. Информацию передает РИА Новости.
За нетрезвую езду уволили главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерия Муругова. Он, будучи в отпуске, получил штраф за вождение в нетрезвом виде и после «административки» был уволен прямо на совещании.
Как передает пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, репутация у человека, занимающего эту должность, должна быть безукоризненна.
Напомним, ведомство, главой которого был Муругов, занимается вопросами противодействия распространению наркомании и алкоголизма, безопасности дорожного движения, профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, ранее судимыми лицами, профилактикой терроризма и привлечением граждан к охране общественного порядка.
Анастасия Туркова