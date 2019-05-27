Ответственного за трезвость российского чиновника уволили за пьяную езду, сообщает DEITA.RU. Информацию передает РИА Новости.

За нетрезвую езду уволили главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерия Муругова. Он, будучи в отпуске, получил штраф за вождение в нетрезвом виде и после «административки» был уволен прямо на совещании.

Как передает пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, репутация у человека, занимающего эту должность, должна быть безукоризненна.

Напомним, ведомство, главой которого был Муругов, занимается вопросами противодействия распространению наркомании и алкоголизма, безопасности дорожного движения, профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, ранее судимыми лицами, профилактикой терроризма и привлечением граждан к охране общественного порядка.

Анастасия Туркова