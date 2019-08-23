Молодому мужчине пришлось искусственно себя состарить, передаёт DEITA.RU.

Прокуратура Левашинского района республики Дагестан сообщила о выявлении незаконных действий со стороны 28 летнего заместителя главы местного поселения.

Как удалось установить правоохранителям, мужчина смог получить паспорт, в котором ему приписали целых 34 года, что позволяло ему начать получать пенсионные отчисления.

Также он приобрел поддельную трудовую книжку, где указывалось, что в 1985-1996 годах мужчина работал в колхозе. Ещё в феврале прошлого года чиновник написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, которую и стал получать со следующего месяца.

За время пока ему удавалось обманывать государство, ему успели перевести 155 тысяч рублей в виде пенсии.

На данный момент следствие возбудило уголовное дело по статье мошенничество. Работников Пенсионного фонда и миграционной службы подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Дмитрий Шевченко