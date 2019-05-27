Госслужащие смогут получать дополнительные деньги, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда предложило финансово поощрять чиновников, которые занимаются наставничеством. Ведомство уже уведомило все заинтересованные стороны о своей инициативе.

Предполагается, как пишут "Известия", что за подготовку новичка начальникам отделов могут начать доплачивать почти две тысячи рублей.Отмечается, что один госслужащий сможет стать наставников максимум для пятерых неофитов, а кроме денежной компенсации он также сможет получать похвалу и благодарность начальства.