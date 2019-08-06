Сто рублей в сутки не устраивает российских чиновников в командировках, сообщает DEITA.RU.

В Российскую трехстороннюю комиссию поступило письмо от представителя Федерации независимых профсоюзов России. В нём обозначено пожелание аппарата чиновников увеличить командировочные выплаты. В качестве обоснования приведены данные, что госслужащим приходится нести дополнительные расходы за свой счёт, вследствие чего снижается уровень жизни чиновника.

На данный момент, сотрудникам федеральных органов власти полагается 100 рублей в сутки для компенсации расходов в командировке. Сообщить точную желаемую сумму чиновники затрудняются, ссылаясь лишь на то, что частные компании компенсируют своим работникам не менее семисот рублей в день.

Вместе с тем, в СМИ появляется информация, что некоторые представители аппарата чиновников во время командировок за рубеж проживают в президентском люксе стоимостью почти полтора миллиона рублей в сутки. При этом комментируя ситуацию, чиновник апеллировал тем, что по большому счёту, лишь наличие свободных номеров определяет выбор сотрудника.

Чтобы понять, возможно ли увеличить командировочные выплаты, необходимо определить строгий регламент тех категорий, которые могут быть компенсированы госслужащему.

Софья Корф