В Минстрое чиновникам подсказали, как сократить сроки отключения горячей воды, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, совсем обойтись без отключений горячей воды в России нельзя, но вскоре можно будет отключать ее реже - раз в несколько лет.

Заместитель главы ведомства Максим Егоров поясняет, почему нельзя совсем не отключать воду. По его словам, это связано с уровнем технологических и иных решений, которые сейчас повсеместно распространены. Но развитие технологий вскоре может сделать картину иной.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева подтвердила реалистичность более редких отключений. Такое возможно, например, в новых домах с альтернативной системой подачи воды и тепла, уточняет эксперт.

К тому же, отключения на основании требований Ростехнадзора и технические регламенты. Это делается в целях обеспечения безопасности людей. В продолжение этой темы эксперт предложила властям уделять больше внимания ремонту коммуникаций и их реконструкции. Во многих городах трубы находятся в плохом состоянии, даже в Подмосковье есть такая проблема. Котельные банкротятся, трубы приходится латать, они рвутся снова – и люди сидят без воды.

Анастасия Туркова