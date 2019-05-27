Государственным служащим Курганской области запрещено включать кондиционеры в служебных автомобилях, сообщает DEITA.RU. Об этом URA.RU пишет в воскресенье, 26 мая.

Причиной такого неожиданного решения стала тотальная экономия, которая распространилась и на бережное отношение к бензину. По словам госслужащего, теперь им приходится потеть даже в самые знойные дни, так как при неимоверной жаре кондиционер включать тоже нельзя.

Благо такая мера скоро закончится, на данный момент она распространена до 1 июня.

Ранее прошла информация о том, что казанские депутаты будут месяц питаться в школьных столовых, чтобы следить за качеством еды, подаваемой ребятам.

Екатерина Брязгунова