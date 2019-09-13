Чиновникам запретят презентовать фэйковые видео в Госдуме

Депутатов заставят нести ответственность за видео, которые они демонстрируют в Госдуме. Должностные лица должны быть уверены, что это – не фэйк, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты имеют право показать ролики о проблемных ситуациях и острых вопросах, но при этом они должны нести личную ответственность за достоверность изложенной в нем информации.

Не так давно один из депутатов показал видеозапись, где речь идет о якобы обнаруженных нарушениях при голосовании. Володин спросил, уверен ли выступающий, что информация из этого ролика верна.

Спикер нижней палаты парламента считает, что показ видеоматериалов может быть интересен многим из депутатов. Они должны проверять материалы, которые собираются продемонстрировать, и лишь затем показывать их.

Анастасия Туркова