Деятельность бизнесменов будет дополнительно зарегулирована, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Министерство экономики России совместно со Всероссийской академией внешней торговли начали разработку национального плана по внедрению стандартов ответственного бизнеса.

Как удалось узнать изданию, в него войдут требования к защите прав человека, к бережному использованию природных ресурсов, а также требования к нефинансовой отчетности.

В основу плана ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития. Дополнительные отраслевые стандарты введут для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства.

Дмитрий Шевченко