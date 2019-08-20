Стало известно, каким образом "радары" на дорогах влияют на нарушение ПДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Минэкономразвития признало снижение уровня аварийности на дорогах в следствии уменьшения нарушений правил дорожного движения в районах установки приборов видеофиксации.

В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.



При этом, в докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не превышает 15%.

Дмитрий Шевченко