Стали известны планы российских регионов по избавлению от бедности, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Одним из новаторских предложений стало лишение пособий малоимущих, которые имеют собственный огород или свободную жилплощадь. Как считают чиновники Ивановской области, есть некая группа «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят пользоваться своим имуществом для получения дохода. Есть квартира или комната – сдай в аренду, есть огородик – вот и кормись с него. Незачем государство отвлекать просьбами о пособиях – вырасти себе еду сам.

Вообще, представители властей регионов подходят к реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих творчески. Как пишут «Известия», в Томской области откажут в помощи гражданам, если они не выполнили условие социального контракта. Например, курсы переквалификации прошли, но на работу не устроились. В Нижегородской области пошли еще дальше: за невыполнение условий социального контракта предлагают наказывать.

Подправить статистику количества малоимущих призвана и борьба с неформальной занятостью. Выведут человечка «на свет», вот он уже и не бедняк окажется. Такие предложения поступили из Липецкой, Ивановской, Томской областей и Приморского края.

Кстати, в администрации Приморского края подчеркнули, что в региональном докладе тезиса об исключении поддержки для «мнимых» малоимущих не содержится. Бороться с бедностью здесь будут в том числе и снижением «серой» занятости.

Дмитрий Санников