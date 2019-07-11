В Счетной палате заявили, что россияне платят мало налогов, сообщает DEITA.RU.

По мнению аудиторов Счетной палаты, регионы страны недополучают имущественные налоги. По подсчетам органа, на начало 2019 года доля таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%. Между тем, земельный налог и налог на имущество физических лиц – это те налоги, которые должны были бы фактически формировать бюджеты муниципальных образований.

В числе причин Счетная палата называет то, что значительное количество объектов налогообложения, в частности земельных участков, вообще не стоит на налоговом учете. То есть, в базе данных Росреестра они есть, свидетельства о регистрации права на собственность на руках у граждан имеются, но в налоговых органах они не числятся.

Обнаружили аудиторы и странности в кадастровой оценке объектов. Стоимость квадратного метра соседних участков может в итоге различаться в сотни раз. Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин привел замечательный пример: дельный показатель кадастровой стоимости у одного земельного участка в одном кадастровом квартале города Смоленск составляет 2,15 рублей., а у соседнего - 1464,29 рублей. за кв. метр.

Кроме того, вызвало вопросы Счетной палаты начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. По странной случайности, в перечне Минпромторга не оказалось премиумных автомобилей Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых же автомобилей, все-таки попавших в список, повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.

А вот мусорным операторам разрешат не платить налоги на прибыль. Вскоре такой закон, расширяющий полномочия операторов по работе с твердыми коммунальными отходами в субъектах России, может быть принят окончательно – он прошел второе чтение. Также операторов хотят освободить от НДС.

Дмитрий Санников