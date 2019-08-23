23 Август 2019, 07:45
Чиновники от Минпросвещения рассказали о нововведениях в школах
Источник изображения: администрация г. Артема
В ведомстве отреагировали на идею создать уроки по
киберспорту, сообщает DEITA.RU.
Представитель Министерства просвещения России прокомментировал предложение создать в российских школах уроки по компьютерным играм. Как пишет РИА Новости, в целом Минпросвещения поддерживает развитие технологий и киберспорт.
Однако идею ввести в школах уроки по играм в ведомстве отвергли. Дело в том, что школьная программа уже составлена – она основана на стандартах и уравновешена. Если ввести новые предметы, дети просто устанут.
Елена Миронова
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