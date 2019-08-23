В ведомстве отреагировали на идею создать уроки по киберспорту, сообщает DEITA.RU.



Представитель Министерства просвещения России прокомментировал предложение создать в российских школах уроки по компьютерным играм. Как пишет РИА Новости, в целом Минпросвещения поддерживает развитие технологий и киберспорт.

Однако идею ввести в школах уроки по играм в ведомстве отвергли. Дело в том, что школьная программа уже составлена – она основана на стандартах и уравновешена. Если ввести новые предметы, дети просто устанут.

Елена Миронова