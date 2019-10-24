Чиновники отберут у школьников сосиски в тесте

Власти решили обеспечить горячим обедом всех младшешкольников страны, независимо от того, относятся ли их семьи к льготным категориям или нет. Об этом сообщает DEITA.RU.

Данная инициатива - результат коллективной работы парламентариев и главы Совфеда Валентины Матвиенко. В случае вступления законопроекта в силу, все без исключения ученики младшей школы каждый день будут получать полноценный горячий обед. Чиновники пообещали проследить, чтобы школьная еда подходила под критерии здорового питания для подрастающего поколения.

Документ оговаривает, что школьный рацион детей должен проходить жесткую проверку на соответствие стандартам безопасности и быть не просто сытным, а еще и полезным для детского организма.

Авторы инициативы отметили, что нововведение коснется не только общеобразовательных учреждений - руководители больниц и дополнительных воспитательно-оздоровительных заведений тоже должны подходить к разработке меню с точки зрения ЗОЖ, укрепления иммунитета детей и профилактики различных заболеваний.

Сообщается, что правительство страны уже сказало свое веское «да» и передало документ на рассмотрение в Госдуму. В связи с тем, что поправки в действующее законодательство еще не вступили в силу, у чиновников нет возможности учесть новое меню школьников в бюджете страны на два ближайших года.

Екатерина Цой