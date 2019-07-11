Прокуратура проводила антикоррупционную проверку, а обнаружила, что помощники депутатов живут по особенным правилам, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Так, в Бурятии работники прокуратуры обнаружили неполноту данных в документах об имуществе и доходах шестнадцати депутатов Народного Хурала республики. Но это еще не все: депутаты не следили за тем, как работают их помощники. Документы последних были оформлены так, что они получали зарплату, даже находясь за границей в отпуске.

Лица, стоящие на госдолжностях республики, получили предупреждения. Для исполняющих обязанности депутата на неполной основе санкции иные: информация о них распространится в СМИ. Два депутата лишились должностей в некоммерческих организациях. Один из шести помощников лишился работы. Все они вернули в бюджет деньги, которые не имели права получать.

Анастасия Туркова