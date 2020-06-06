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Чиновники потеряли российский лес размером с Бразилию

дорога в лесу

Более 84% лесного фонда России не имеют достоверного отражения в государственных базах учета лесных ресурсов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Счетной Палаты.

Этот факт отмечается в отчете по результатам проверки эффективности организации работ и расходования средств на проведение лесоустройства, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников в 2015–2019 годах, размещенном на официальном сайте ведомства.

По данным Рослесхоза, общая площадь лесов в стране оценивается в 1,145 млн. га. Но, как отмечается в отчете Счетной Палаты, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн. га у государства вообще «нет достоверной информации». Площадь лесов, которые «потерялись» для государственного учета, сравнима с территорией Бразилии.

Давность 84,4% материалов по лесоустройству превышает 10 лет, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, равно как и достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране.

«Особенно данная проблема актуальна для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где давность лесоустройства на землях лесного фонда свыше 10 лет составляет 93,3% и 96,6%, соответственно», - отмечается в документе Счетной Палаты.

Объем выявленных в ходе мероприятия нарушений составил 934,2 млн. рублей, в том числе: по доходам – 3,8 млн. рублей, по расходам – 930,4 млн. рублей. Выявлено существенное неосвоение лесов. Нарушался порядок распределения субвенции за счет средств федерального бюджета. Отсутствовала единая система методологии ценообразования работ. Кроме того, обнаружены недостатки в учете данных о лесах, разграничении полномочий, планировании лесоустройства, нормативно-правовом регулировании.

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