Мраморные полы в одной из областных администраций будут содержаться в полной чистоте, сообщает DEITA.RU.

Правительство Новосибирска собирается пустить 1,35 миллиона рублей на поддержание в хорошем состоянии мраморных полов региональной администрации.

За эти деньги подрядчики государства должны будут отшлифовать и отполировать мраморные полы площадью 623 квадратных метра в коридоре второго этажа областного белого дома.

Стоимость обработки одного квадратного метра пола, таким образом, составит 2,167 тысячи рублей. Подрядчику также придется заделать трещины в покрытии. Финансировать работы будут из средств областного бюджета.

Дмитрий Шевченко