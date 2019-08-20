На россиянина подали в суд за то, что он получил пенсию, и потребовали вернуть присвоенные деньги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Человек вышел на пенсию в 2010 году, и каждый месяц, как и положено, получал выплаты. Но в скором времени он решил выйти на работу. Но пенсию никто не отменил. Так, денежные выплаты мужчина получал два года. За это время сумма составила почти семьдесят тысяч рублей – эти деньги чиновники то и требуют вернуть обратно.

Социальная защита забила тревогу только спустя три года. И только через два года на мужчину подали в суд. Пенсионера признали виновным, тогда он подал жалобу в Верховный суд. И тут мужчине повезло — с приговором не согласились.

Верховный суд отметил, что пенсионные выплаты прекратились в 2012 году. А местные суды детали дела выяснять не стали. В том числе не посчитали нужным узнать, получал ли мужчина вообще какую-либо информацию о том, что ему необходимо отдать трудовую книжку.

А вот информация о том, что пенсионер снова вышел на работу, поступает в ведомство каждый месяц. Получается, там знали о нарушении, но три года ничего не делали.

Поэтому, решение местных судов отменено, и дело будут вновь рассматривать в суде первой инстанции.

Екатерина Кононенко