Ни одна туристическая компания России пока не дождалась обещанных субсидий для отрасли, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Министерство экономического развития всё ещё выбирает туроператоров, которые смогут получить субсидии за отдохнувших в России клиентов.

Ведомство пока не заключило ни одного соглашения с фирмами на развитие внутреннего туризма в текущем году. Для сравнения, в прошлом году Минкульт перечислил туристическим компаниям 60 миллионов рублей за четыре месяца.

До конца года Минэкономразвития планирует выплатить туроператорам 160 миллионов рублей, однако на конец июля отбор заявок, на основе которых будут заключаться соглашения, ещё не проводился.

Дмитрий Шевченко