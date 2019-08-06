Госслужащие хотят повысить себе суточные, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина рассказала изданию о личных расходах чиновников, которые они вынуждены нести в командировках ввиду слишком маленького размера суточных.



С целью их повышения профсоюз госслужащих направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений соответствующую просьбу.

На данный момент установленная законом суточная выплата сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов в командировках составляет всего 100 рублей.

Дмитрий Шевченко