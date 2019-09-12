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Чиновники прячутся в специальной зоне

12 Сентябрь 2019, 10:06

Чиновник

Новое положение о зоне охраняемого объекта вступило в силу в России с 12 сентября 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Документом утверждается новый порядок установки, изменения и прекращения существования зоны охраняемого объекта — зданий, строений, сооружений органов государственной власти и прилегающих к ним территорий.

В границах зоны охраняемого объекта могут быть запрещены, например, строительство многоквартирных домов и любой другой недвижимости. Нельзя использовать землю для садоводства, огородничества, фермерства.

В специальной чиновничьей зоне могут запретить строительство дорог, сооружений связи, пристаней и посадочных площадок для летательных аппаратов. Само собой, запрещаются устройство свалок, кладбищ и захоронений отходов. Интересно, что нельзя там разместить и рекламные конструкции.

Критическим может стать введение запрета документом на проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных и прочих мероприятий.

Ранее в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обратился к руководителям регионального и муниципального уровней с призывом «не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми», а «идти навстречу» и «поддерживать инициативы» общественности.

Дмитрий Санников

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