Чиновники ремонтируют дорогу своими руками

Не найдя подрядчиков на ремонт дороги, курганские чиновники вышли работать сами, сообщает DEITA.RU.

В селе Половинное Курганской области не нашлось желающих делать ямочный ремонта участка дороги по улице Победы. Аукцион был признан несостоявшимся, а потому чиновники приняли решение выполнить работу хозспособом, то есть собственными силами.

Об этом глава Половинского района Армэн Хачатурян сообщил на странице «ВКонтакте». сотрудники Половинского сельсовета. Как подсчитал глава, такой способ ремонта имеет только плюсы. Работы обошлись дешевле примерно на 30%. «И самое главное — никого не ждем, двигаемся дальше», - уточнил Армэн Хачатурян.

Накануне во Владивостоке администрация города чуть ли не впервые опубликовала информацию о недобросовестном дорожном подрядчике, который не исполнил обязательств по контракту. Речь идёт об участке дороги по улице Кирова, в районе дома номер 16. Предприятие публично поругал мэр города Олег Гуменюк, заодно пригрозив и остальным различными санкциями. Как заявили в мэрии, всё недоделанное (а это целый участок ливневой канализации, исправность которой не подлежит обсуждению в нашем климате) предприятие восстановит и приведет в порядок за свой счет.

Дмитрий Санников