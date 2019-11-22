Чиновники заставляют бюджетников стать клиентами банка

Сотрудников детских садов, школ и культурных учреждений одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа заставляют стать участниками зарплатного проекта конкретного банка, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, чиновники администрации Сургутского района прикладывают максимум усилий, чтобы все работники подведомственных учреждений стали клиентами нефтяного банка. Соответствующее распоряжение было выпущено в мэрии.

Отмечается, что перевести людей в нужный банк нужно было до 22 ноября, а после этой даты отчитаться.

Как пишет URA.RU, в информагентстве имеется специальное распоряжение, выпущенное мэрией. Однако в ведомстве информацию опровергли, сославший на российское законодательство, согласно которому человек сам вправе решать, в какой банк работодатель будет перечислять зарплату.

Также в мэрии подчеркнули, что нефтяной банк, действительно, проводит встречи с работниками, однако никакого принуждения нет и быть не может.

Екатерина Брязгунова