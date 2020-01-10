Чиновников будут наказывать за отсутствие приютов для животных

В Госдуме серьёзно подошли к вопросу реализации постановления правительства, касающегося создания приютов в субъектах России, сообщает DEITA.RU. Представители Комитета по экологии и охране окружающей среды направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке исполнения норм по созданию приютов для животных.

В Комитете отмечают, что чиновников, которые до сих поре не озаботились созданием приютов для животных в регионе, привлекут к ответственности, как отмечают «РИА новости». В ответ на официальный запрос о реализации постановлений, ряд субъектов ответил отрицательно, иные вообще уклонились от ответа. Среди регионов-отличников, которые отчитались о создании приютов Московская область, Москва, Челябинская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Хабаровский край. Столица России стала лидером по созданию государственных учреждений подобного рода – в Москве их было организовано 14. Между тем, большая территория сама по себе предполагает большее количество приютов.

Тем временем из Якутска, будто в подтверждение инициативы Комитета, слышится крик о помощи. На известном сайте по созданию петиций призывают остановить «убийства в ледниковом концлагере». По словам авторов петиции, в Якутске замерзают десятки собак и кошек из-за ужасных условий содержания. Так, авторы петиции утверждают, что питомцев держат на цепях на улице и в вольерах, а также не кормят вовремя. За минувшие длительные новогодние праздники в приюте погибли десятки животных. Петиция адресована руководству Якутии, Министерству природы, Главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, а также руководству Первого канала.

К слову, Якутия вошла в список тех 16 субъектов РФ, в которых пока не организовали государственные приюты для животных.

Как отметили в Комитете, у чиновников в регионах было достаточно времени, чтобы развернуть мероприятия по созданию учреждений.

В начале третьей декады января планируется заседание на данную тему, в котором примут участие представители Генпрокуратуры и Министерства природы. На встрече обсудят возможность помощи регионам в данной ситуации. При этом в Комитете по экологии и охране окружающей среды заявили, что будут настаивать на привлечении чиновников – нарушителей к ответственности.

Софья Корф