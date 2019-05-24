Макет камеры представили на деловом форуме, сообщает DEITA.RU.

Ярким пятном на общем фоне проведения Столыпинского форума в МГИМО стала презентация изолятора. Как передаёт РИА Новости, участникам мероприятия, которыми стали высокопоставленные чиновники и предприниматели, представили макет, состоящий из двух стенок, двухярусной кровати и бельевой верёвки.

Также особый шарм экспозиции придала надпись на одной из стен: "Дали тебе пять - дождётся только мать".

Кроме презентации СИЗО, на форуме обсуждались и другие важные вопросы. Например, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что хочет создать "детектор правды" для предпринимателей.