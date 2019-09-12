Чиновников накажут за оскорбление простых россиян

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Ответственность на уровне уголовной могут ввести для должностного лица, которое оскорбляет россиян. А за оскорбление коллег предполагается введение штрафа и лишение должности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутат Александр Старовойтов предлагает эту идею повторно. Он считает, что за оскорбительные высказывания в адрес граждан чиновник должен понести уголовную ответственность, а за грубые высказывания в адрес коллеги выплатить штраф до двух миллионов и потерять право занимать некоторые должности в течение двух пяти лет.

Должностное лицо, как говорится в законопроекте, должно быть наказано штрафом в 500-800 тысяч рублей или штрафом в размере зарплаты, или через иной источник дохода за период от года до двух. К тому же, таковых стоит лишать должностей либо приговаривать к принудительным работам. Еще одна мера наказания арест на срок до полугода.

Анастасия Туркова

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