Сокрытие реального положения дел в лесах будет караться штрафами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Закон, по которому должностные лица будут оштрафованы на суммы от пяти до двадцати тысяч рублей, ступает в силу сегодня, 18 июня.

Согласно букве нового закона, чиновник, скрывший факты, которое относятся к защите лесов, к их санитарному состоянию или экологической обстановке, понесёт наказание. Если речь будет идти об особых зонах и участках то размер штрафа может быть увеличен от 20 до 40 тысяч рублей.

Как говорит статистика, в 2018 году было отменено более 35% экспертиз, которые касались сообщений о состоянии лесов.

Ранее сообщалось о том, что региональные чиновники хотят освободить от пособий "ленивых" россиян, претендующих на выплаты со стороны государства.

Дмитрий Шевченко