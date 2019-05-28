В России может появиться кодекс этики чиновников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков после нападения на журналиста в Хакасии предложил помочь чиновникам откорректировать своё поведение в отношении работников СМИ.

Он также отметил, что новый документ должен быть обязательным к исполнению. Угроза привлечения к ответственности должна заставить чиновников тщательнее следить за своим поведением с гражданами и журналистами.

Комментируя видео, на котором запечатлено нападение главы одного из районов Хакасии на журналиста, Цветков подчеркнул, что этого ролика достаточно, чтобы чиновник больше не занимал свою должность и не работал на руководящих постах на государственной службе.