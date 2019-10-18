Чиновников переводят на удаленную работу

Принят закон о том, что чиновников можно переводить на удаленную работу, сообщает DEITA.RU. В четверг, 17 октября, соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы единогласно. Желающих воздержаться или проголосовать против не нашлось.

Данная мера на сегодняшний день в российской столице просто необходима. Это связано с тем, что кабинетов для всех московских чиновников не хватает, несмотря на то, что чиновничий аппарат в Москве и урезан до минимума — 15 госслужащих на тысячу человек. Нигде в России подобного соотношения нет.

Отмечается, что благодаря значительному росту информатизации общества присутствие некоторых работников в офисе становится просто-напросто необязательно. Более того, данная мера позволит сэкономить бюджетные средства — ведь каждому госслужащему Москвы компенсируют расходы на транспорт в размере 1,5 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова