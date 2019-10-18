Новости
Важный работник получает небольшую зарплату
18 Октябрь 2019, 10:15
Налог на Whatsapp отменили
18 Октябрь 2019, 10:00
Крутя педали: сахалинские пенсионеры стремятся к активному долголетию и осваивают электровелосипеды
18 Октябрь 2019, 09:52
Чиновников переводят на удаленную работу
18 Октябрь 2019, 09:45
Путин и Шойгу «роняют» Запад
18 Октябрь 2019, 09:30
Власти за: превышать на 20 км/ч запретят
18 Октябрь 2019, 09:15
Похолодание пообещали синоптики столице
18 Октябрь 2019, 08:45
Маньяк напал на женщину с ребенком в столице
18 Октябрь 2019, 08:15
Чиновников переводят на удаленную работу
Принят закон о том, что чиновников можно переводить на удаленную работу, сообщает DEITA.RU. В четверг, 17 октября, соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы единогласно. Желающих воздержаться или проголосовать против не нашлось.
Данная мера на сегодняшний день в российской столице просто необходима. Это связано с тем, что кабинетов для всех московских чиновников не хватает, несмотря на то, что чиновничий аппарат в Москве и урезан до минимума — 15 госслужащих на тысячу человек. Нигде в России подобного соотношения нет.
Отмечается, что благодаря значительному росту информатизации общества присутствие некоторых работников в офисе становится просто-напросто необязательно. Более того, данная мера позволит сэкономить бюджетные средства — ведь каждому госслужащему Москвы компенсируют расходы на транспорт в размере 1,5 тысячи рублей.
Екатерина Брязгунова