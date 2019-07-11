Федеральные органы государственной власти, органы госвласти регионов и местного самоуправления получат возможность бесплатно разместиться в объектах, признанных культурным наследием, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Это касается объектов, добавленных в единый государственный реестр.

Органы власти будут переезжать, если в регионе не найдется для них достойного здания, признанного региональной собственностью.

В настоящее время объекты культурного наследия отдают безвозмездно только детским общественным объединениям, общественным организациям инвалидов, благотворительным и религиозным организациям, общероссийским творческим союзам, государственным и муниципальным учреждениям из области культуры.

Анастасия Туркова